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Смерть бывшего топ-менеджера канала «Интер»: полиция изменила статью

Полиция назначила ряд экспертиз в деле о смерти Старицкого

сегодня, 22:32
Автор:

• Мария Чиренко

Смерть бывшего топ-менеджера канала «Интер»: полиция изменила статью

Полиция переквалифицировала дело о смерти бизнесмена, бывшего топ-менеджера телеканала "Интер", Сергея Старицкого с самоубийства на убийство. Об этом сообщил представитель ГУ Национальной полиции в Киевской области, сообщает "Еспресо".

"Переквалификация с самоубийства на умышленное убийство произошло по согласованию с прокуратурой. Проводятся следственные действия… В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что человек мог не сам покончить с жизнью", - сказали в полиции.

Таким образом, уголовное производство расследуется по факту совершения преступления,, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

Предварительно выяснилось, что на момент трагедии в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары в с. Чайки Киевской области находились Старицкий, Кожара и его жена. Они употребляли алкоголь. Женщина рассказала, что была в другой комнате, когда Старицкий выстрелил себе в голову из пистолета, который принадлежал экс-главе МИД.

Правоохранители уже назначили судебно-медицинскую, комплексную молекулярно-генетическую, дактилоскопическую, баллистическую и химическую экспертизы.

Как сообщал сайт "Комментарии", согласно данным полиции, вечером 21 февраля в с. Чайки Киевской области в одном из домов застрелился мужчина. При этом хозяева дома находились в других комнатах. Полиция рассматривала самоубийство в качестве основной версии трагедии.

Позже СМИ сообщили, что погибшим является бизнесмен, бывший топ-менеджер телеканала "Интер" Сергей Старицкий. Он застрелился в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары из пистолета Jericho 941, который зарегистрирован на экс-главу МИДа.

Друг Старицкого Владимир Костерин заявил, что это не могло быть самоубийством, так как у бизнесмена были большие планы на будущее.


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Источник: https://espreso.tv/news/2020/02/22/umysne_vbyvstvo_policiya_perekvalifikuvala_spravu_pro_smert_ekskerivnyka_telekanalu_quotinterquot
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