Волна арестов в ОРДЛО: кому выгоден новый передел

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак отмечает, что Гиркин – бывший сотрудник спецслужб Российской Федерации. И в своем сообщении об очередной волне арестов "ополченцев" он указал, что в числе арестованных – экс-начальница "Главного разведуправления ДНР" Филиппова. Она "рулила" этим "ведомством" некоторое время после "Хмурого" (полевой командир Сергей Петровский, он же "Хмурый", является полковником ГРУ ГШ ВС РФ) по назначению бывшего главаря "ДНР" Захарченко. Почти все арестованные – тоже из бывших "хмуровцев". Еще одна важная деталь: задержанным "инкриминируются особо тяжкие преступления, которые не были связаны непосредственно с боевыми действиями".



"Эта деталь говорит о том, что все события разворачиваются исключительно внутри "республики" – и никак не связаны со свободной Украиной или боевыми действиями, – подчеркивает Ступак. – Такие турбулентности в "Л-ДНР" происходят периодически. Новые лидеры сменяют старых, зачищают вертикаль и расставляют своих людей на ключевые должности".

По мнению эксперта, подобное связано исключительно с борьбой за контроль над денежными потоками и контролем над распределением гуманитарной помощью из РФ. Естественно – в интересах отдельных ответственных лиц "молодой республики".

"В результате такого передела обязательно будут погибшие, раненные, арестованные, а кому ну уж очень повезет – просто уволенные со своих должностей, – говорит Иван Ступак. – Очевидно, что подобные процессы происходят вне дипломатической юрисдикции отечественного МИДа, но, надеюсь, под внимательным и плотным контролем со стороны украинских спецслужб".

"Москве пришлось использовать регулярную армию"

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко предлагает вспомнить, что задачу, которую поставил Гиркину Кремль (а именно – поднять на Донбассе антиукраинское восстание), тот провалил.

"Местные жители явно не спешили пополнять пришедшие из-за "поребрика" отряды россиян. Чтобы спасти ситуацию, Москве пришлось использовать регулярную армию, которой руководили не реконструкторы типа Гиркина, а опытные кадровые офицеры, – подчеркивает эксперт – Поэтому его спокойно и без всякого шума с Донбасса убрали в 2014-м. С этой поры превозносимый до этого российской пропагандой "витязь русского мира" и "полевой командир всея Новороссии", превратился в обычного клоуна".

Через Гиркина, считает Кочевенко, Кремль канализирует недовольство "русских патриотов" относительно своей политики в Украине в целом и на Донбассе в частности.

"Гиркин говорит только то, что ему позволяют. И лишь поэтому он до сих пор жив, – уверен эксперт. – Москва напрямую включила оккупационные администрации Донецка и Луганска в свою вертикаль и – не нуждается в каких-либо сложных комбинациях для замены неугодных или не оправдавших доверия".

"Внутренние разборки, Кремль не при чем"

Политический эксперт Дмитрий Воронков подчеркивает, что мы видим не первый и точно не последний передел сфер влияния в псевдореспубликах. Но вряд ли к нынешнему имеют отношение российские кураторы.

"Наиболее высокие посты, имеющие стратегическое значение, пока не трогают. А остальное – это больше локальный уровень, местные разборки. Которые вполне объяснимы, – считает эксперт. – По большому счету, на оккупированном Донбассе с 2014 года установились (и замерли) лихие 90-е в худших их проявлениях. Там идет постоянный передел сферы влияния между определенными группами. При этом нет никакой государственности или законности, как бы это не преподносили".

Пандемия, по мнению эксперта, удобное время, чтобы устраивать те или иные разборки на оккупированном Донбассе. Ведь России сейчас нет особого дела того, что там происходит, если речь, конечно, не о переворотах, затрагивающих верхушку.

"Важно понимать, что независимо от того, какая группа там будет доминировать – все политические решения принимаются исключительно по указке Кремля, – отмечет Воронков. – А происходящее сейчас – внутренние игры ОРДЛО".

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Россия закрывала границу, но потом сделала исключение для жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР"

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