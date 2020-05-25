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Главная Новости Общество Криминал Дело Шеремета: суд продлил арест Антоненко еще на 2 месяца
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Дело Шеремета: суд продлил арест Антоненко еще на 2 месяца

Под ОПУ протестующие на акции требовали отпустить подозреваемых

сегодня, 22:27
Автор:

• Антон Корнилов

Дело Шеремета: суд продлил арест Антоненко еще на 2 месяца

Киевский Печерский суд принял решение оставить под арестом еще на 2 месяца подозреваемого по делу Павла Шеремета Андрея Антоненко. Об этом сообщили в издании "Украинская правда".

О таком решении суда ходатайствовал прокурор. Теперь подозреваемый Андрей Антоненко останется под стражей до 23 июля. Также суд отказал выдать его на поруки, хотя было несколько желающих.

Также сегодня, 25 мая, возле Офиса президента Украины прошла акции в поддержку подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета. Участники акции требовали освободить всех подозреваемых и снять с них обвинения. Об этом сообщили в издании hromadske.

Более 100 человек кричали "Где справедливость?" с плакатами в поддержку подозреваемых: Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Также участники акции требовали отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года с помощью взрыва его автомобиля в центре столицы.

Как сообщал портал "Комментарии", следствие по возможным убийцам Павла Шеремета завершено. Дело планируют передать в суд. Фигурантам также сменили подозрения, а организаторами преступления следствие теперь называет "неустановленные лица".


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/25/7253140/
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