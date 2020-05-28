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САП ответила на отказ суда Германии об экстрадиции Онищенко в Украину

В САП отметили, что такое решение суда не повлияет на продолжение следствия в отношении уголовного дела против экс-нардепа времен Януковича Александра Онищенко

28 мая 2020, 17:36
Автор:

Екатерина Белоброва

САП ответила на отказ суда Германии об экстрадиции Онищенко в Украину

Специализированная актикоррупционная прокуратура заявила, что, несмотря на отказ немецкого суда Ольденбурга на заявление украинской стороны об экстрадиции бывшего нардепа Александра Онищенко, который проходит по так называемому "газовому делу", уголовное расследование против него продолжится. Об этом пресс-служба САП указала на своей странице в Facebook.

Так, ведомство отметило, что продолжение следствие обеспечено решением Высшего актикоррупционного суда, которые обозначил, что "газовое дело" не обязательно рассматривать в присутствии подозреваемого Онищенко.

"Вместе с тем, отмечаем, что это решение суда  Ольденбурга не влияет на рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего нардепа, которое слушается Высшим антикоррупционным судом, поскольку еще 21 января 2020 судом в порядке ч.3 ст.323 Уголовного процессуального кодекса Украины предоставлено разрешение на специальный судебное разбирательство, то есть в отсутствие обвиняемого (in absentia)", - указано в сообщении.

САП также добавил, что в настоящее время в уголовном производстве по обвинению Онищенко и его сообщницы осуществляется исследование письменных доказательств стороны обвинения и уже исследовано 25 томов материалов уголовного производства.

"Как и ранее бывший народный депутат может в любое время появиться в Украине и участвовать в судебных заседаниях", - заключили в САП.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что беглый экс-нардеп Александр Онищенко был задержан полицейскими в Германии в виду объявленного подозрения в Украине.



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