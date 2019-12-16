ТОП-5 событий понедельника: децентрализация без особого статуса Донбасса и украинский посол в США из РФ

Децентрализация. Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию Украины, которые касаются децентрализации, уже передали в тираж и направили на рассмотрение комитета. Согласно опубликованному тексту проекта закона, административно-территориальное устройство страны будут формировать общины, округа, области и Автономная Республика Крым. Однако в тексте нет ни слова об особом статусе Донбасса. Отметим, что первичной административно-территориальной единицей будет община, а представителями государства в округах, областях и городе Киев - префекты. В пояснительный записке говорится, что такие изменения необходимы, чтобы провести децентрализацию власти и обновить конституционное регулирования местного самоуправления, а также сформировать административно-территориальный строй в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления.

Посол в Штатах. США сегодня дали агреман на назначение послом Украины в Соединенных Штатах Владимира Ельченко. Известно, что в декабре 2015 года дипломат был назначен постоянным представителем Украины в ООН. Он также был избран вице-президентом 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. До этого 5 лет был послом Украины в России. А 17 марта 2014 года был отозван из РФ в связи с аннексией Крыма.

Глава НАПК. Новым председателем Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции конкурсная комиссия избрала Александра Новикова. Сегодня свой выбор озвучили члены жюри: за кандидатуру Новикова проголосовали единогласно. По словам новоиспеченного главы НАПК, ему эта работа нужна, чтобы доказать то, что антикоррупционные институты могут работать. Два года назад Новиков был претендентом на пост главы первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тогда комиссия предлагала назначить Новикова как одного из трех кандидатов в заместители Холодницкого. А 6 апреля 2006 года Кабмин назначил его заместителем министра внутренних дел по вопросам кадровой работы и внутренней безопасности. До этого Новиков работал начальником департамента внутренней безопасности МВД.

Каток - под окнами Зеленского. Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворознюк сегодня сообщил, что на Банковой, прямо под окнами Офиса президента Владимира Зеленского, начался монтаж ледового конька на зимний период.

Штраф из-за отказа говорить по-украински. Должностные лица, которые публично отказываются использовать украинский язык, могут быть оштрафованы. Об этом рассказала уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова. По ее словам, изначально с нарушителем будут проводить беседы. Если же это не поможет, чиновнику выпишут штраф – от 11 900 грн.