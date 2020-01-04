Генпрокурор Рябошапка назначил нового заместителя

Заместителем генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки стал 62-летний Виктор Чумак – экс-главный военный прокурор страны. Об этом назначении стало известно с сайта Офиса генерального прокурора Украины.

С сентября 2019 года Чумак занимал должность главного военного прокурора, но в связи с реформой органов прокуратуры закон ликвидировал подразделение военной прокуратуры, а соответственно – и должность. Но Чумак останется работать в той же сфере. На должность зама Рябошапки он был назначен 2 января этого года, согласно сайту Генпрокуратуры Украины.

Отметим, что первой "правой рукой" Рябошапки является Виталий Касько, а другими заместителями ранее стали Виктор Трепак и Гюндюз Мамедов.

Напомним, с нового года начал работу Офис генерального прокурора Украины, а Генеральная прокуратура – ликвидирована. Закон о реформе органов прокуратуры предусматривает, что генпрокурор имеет право ликвидировать и реорганизовывать окружные и облпрокуратуры. Военные прокуратуры исчезли, но по необходимости генпрокурор сможет создавать специализированные подразделения. К тому же, уменьшили общий прокурорский штат с 15 тыс до 10, но зарплату повысили - с 12 до 15 прожиточных минимумов. Однако установили лимит на размер премии прокурора до 25%. Добавим, что до 1 сентября 2021 года остановлена работа квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что половина украинских прокуроров не справились с переаттестацией.