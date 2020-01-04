Генпрокурор Рябошапка назначил нового заместителя

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Заместителем генерального прокурора Украины Руслана
Рябошапки стал 62-летний Виктор Чумак – экс-главный военный прокурор страны. Об этом назначении стало известно с сайта Офиса генерального
прокурора Украины.
С сентября 2019 года Чумак занимал должность
главного военного прокурора, но в связи с реформой органов прокуратуры закон ликвидировал
подразделение военной прокуратуры, а соответственно – и должность. Но Чумак останется
работать в той же сфере. На должность зама Рябошапки он был назначен 2 января
этого года, согласно сайту Генпрокуратуры Украины.
Отметим, что первой "правой рукой" Рябошапки
является Виталий Касько, а другими заместителями ранее стали Виктор Трепак и Гюндюз
Мамедов.
Напомним, с нового года начал работу Офис
генерального прокурора Украины, а Генеральная прокуратура – ликвидирована. Закон
о реформе органов прокуратуры предусматривает, что генпрокурор имеет право
ликвидировать и реорганизовывать окружные и облпрокуратуры. Военные прокуратуры
исчезли, но по необходимости генпрокурор сможет создавать специализированные подразделения.
К тому же, уменьшили общий прокурорский штат с 15 тыс до 10, но зарплату повысили
- с 12 до 15 прожиточных минимумов. Однако установили лимит на размер премии
прокурора до 25%. Добавим, что до 1 сентября 2021 года остановлена работа
квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что половина
украинских прокуроров не справились с переаттестацией.
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