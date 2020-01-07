Стало известно, сколько иностранцев в Украине имеют вид на жительство

В Украине на основании вида на жительство находятся более 284 тысячи человек. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС) Украины, передает УНН.

По данным ГМС Украины, в настоящее время на территории нашей страны постоянно проживают 284 113 человек, имеющие вид на жительство. А в прошлом году число получивших вид на жительство иностранцев составило 22 822 человека.

Напомним, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет рассказал об основных проблемах иностранцев, проживающих в нашем государстве. Среди трудностей, с которыми приходится сталкиваться гражданам других стран, названы такие: пребывание в стране дольше 90 дней, получение разрешений на учебу или же работу, очные визиты в государственные органы, а также сложность открытия счетов в украинских банках.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что иностранцам хотят упростить процедуру получения виз. Соответствующий законопроект Кабинет министров внес в Верховную Раду Украины. Сообщается, что принятие документа позволит Министерству иностранных дел проводить процедуры по оформлению иностранцам и лицам без гражданства биометрических украинских виз.