Стало известно, сколько иностранцев в Украине имеют вид на жительство

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В Украине на основании вида на жительство находятся более
284 тысячи человек. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС)
Украины, передает УНН.
По данным ГМС Украины, в настоящее время на территории нашей
страны постоянно проживают 284 113 человек, имеющие вид на жительство. А в
прошлом году число получивших вид на жительство иностранцев составило 22 822
человека.
Напомним, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет
рассказал об основных проблемах иностранцев, проживающих в нашем государстве.
Среди трудностей, с которыми приходится сталкиваться гражданам других стран,
названы такие: пребывание в стране дольше 90 дней, получение разрешений на
учебу или же работу, очные визиты в государственные органы, а также сложность
открытия счетов в украинских банках.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что иностранцам хотят
упростить процедуру получения виз. Соответствующий законопроект Кабинет
министров внес в Верховную Раду Украины. Сообщается, что принятие документа
позволит Министерству иностранных дел проводить процедуры по оформлению
иностранцам и лицам без гражданства биометрических украинских виз.
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