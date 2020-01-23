Стало известно, сколько человек получили гражданство Украины в 2019 году

В 2019 году по указу президента Украины Владимира Зеленского украинское гражданство получили более тысячи человек, передает УНН.

Как сообщили в Государственной миграционной службе Украины, точное число принятых в гражданство Украины на основании указа президента составило 1090 человек. Из них 1062 человека – иностранцы, а 28 – беженцы. Отметим, что среди этого числа есть 181 россиянин, при этом 179 - определены как иностранцы, а еще двое – беженцами. Также украинское гражданство теперь имеют 124 человека родом из Сирии, 60 - из Ирака, 63 - Ирана, а также 50 ливанцев и в меньшем количестве другие национальности.

Напомним, в Украине могут упростить получение гражданства военным и беженцам из России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одессе миграционная служба продавала иностранцам украинское гражданство. Так, за деньги иностранцам продлевали срок пребывания на территории нашей страны, а также оформляли документы для получение гражданства и вида на жительство. Стоимость таких "услуг" варьировалась от 3 до 5 тыс долларов.

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