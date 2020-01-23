Стало известно, сколько человек получили гражданство Украины в 2019 году

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 932.30
ETH/USD
171.60
LTC/USD
61.89
USD/UAH
24.25
EUR/UAH
26.00
RUB/UAH
0.351
В 2019 году по указу президента Украины Владимира Зеленского украинское
гражданство получили более тысячи человек, передает УНН.
Как сообщили в Государственной миграционной службе Украины, точное число
принятых в гражданство Украины на основании указа президента составило 1090
человек. Из них 1062 человека – иностранцы, а 28 – беженцы. Отметим, что среди
этого числа есть 181 россиянин, при этом 179 - определены как иностранцы, а еще двое
– беженцами. Также украинское гражданство теперь имеют 124 человека родом из
Сирии, 60 - из Ирака, 63 - Ирана, а также 50 ливанцев и в меньшем количестве другие
национальности.
Напомним, в Украине могут упростить получение гражданства военным и беженцам
из России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одессе миграционная служба
продавала иностранцам украинское гражданство. Так, за деньги иностранцам продлевали
срок пребывания на территории нашей страны, а также оформляли документы для
получение гражданства и вида на жительство. Стоимость таких "услуг"
варьировалась от 3 до 5 тыс долларов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости