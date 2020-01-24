Порошенко пришел на допрос в ГБР

В пятницу, 24 января, экс-президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований (ГБР). Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

ГБР предупредило, что в случае неявки без уважительных причин к следователю, может быть применен привод. У здания ГБР проходят митинги сторонников и противников экс-президента. Охрана здания усилена.

Как сообщало издание "Комментарии", 18 января ГБР вызвало на допрос народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко , он должен явиться на допросы 21 и 24 января текущего года. Порошенко проходит по обеим делам как свидетель.

20 января Порошенко пришел в Государственное бюро расследований, чтобы следователи ГБР вручили ему повестки о вызове свидетеля в порядке, установленном УПК. Адвокат сообщил, что Порошенко вручили повестки для допросов в качестве свидетеля на 24 января 2020 года по делу о Минских соглашениях, на 31 января 2020 года по делу захваченных РФ моряков, на 11 февраля 2020 года по делу о судебной реформе.

Пятый президент из-за этого отменил визит в Швейцарию, а также запланированные встречи с мировыми лидерами.

В ноябре 2019 года Петр Порошенко не явился на допросы в Генеральную прокуратуру и Госбюро расследований. Допросы должны были пройти в рамках расследования уголовных дел о событиях под Иловайском (Донецкая область) в августе 2014 года и о пропаже сервера с секретной информацией из ситуационной комнаты в Администрации президента.

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