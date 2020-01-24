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Порошенко пришел на допрос в ГБР

После неявки 21 января в ГБР пригрозили принудительным приводом экс-президента на допрос

24 января 2020, 11:50
Автор:

• Ольга Чародий

В пятницу, 24 января, экс-президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований (ГБР). Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

ГБР предупредило, что в случае неявки без уважительных причин к следователю, может быть применен привод. У здания ГБР проходят митинги сторонников и противников экс-президента. Охрана здания усилена.

Как сообщало издание "Комментарии", 18 января ГБР  вызвало на допрос народного депутата от "Европейской солидарности"  Петра Порошенко , он должен явиться на допросы 21 и 24 января текущего года. Порошенко проходит по обеим делам как свидетель.

20 января Порошенко пришел в Государственное бюро расследований, чтобы следователи ГБР вручили ему повестки о вызове свидетеля в порядке, установленном УПК.  Адвокат сообщил, что Порошенко вручили повестки для допросов в качестве свидетеля на 24 января 2020 года по делу о Минских соглашениях, на 31 января 2020 года по делу захваченных РФ моряков, на 11 февраля 2020 года по делу о судебной реформе.

Пятый президент  из-за этого  отменил визит в Швейцарию, а также запланированные встречи с мировыми лидерами.  

В ноябре 2019 года Петр Порошенко не явился на допросы в Генеральную прокуратуру и Госбюро расследований. Допросы должны были пройти в рамках расследования уголовных дел о событиях под Иловайском (Донецкая область) в августе 2014 года и о пропаже сервера с секретной информацией из ситуационной комнаты в Администрации президента. 


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Источник: https://interfax.com.ua/
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