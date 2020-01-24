Скандал с певцом Dr. Alban: появились новые подробности

Появились новые подробности относительно приезда шведского певца Dr. Alban на выступление новогоднего "Вечернего квартала" в Украину, которое обернулось скандалом из-за предыдущих визитов артиста в аннексированный Крым. Как оказалось, относительно посещения аннексированного Крыма Служба безопасности Украины проверяет только тех артистов, которые являются гражданами России. Об этом говорится на официальной странице в Facebook общественного совета контроля НАБУ.

Поэтому "звездные санкции" к артисту из Швеции даже не применялись.

"Орган не рассматривал предоставления разрешения на въезд на территорию Украины шведского певца Dr. Alban, который до этого выступал в аннексированном Крыму. Соответственно, запрета для певца на посещение нашей страны СБУ не принимало", - говорится в сообщении.

Напомним, поп-исполнитель утверждал, что въезд ему в страну был запрещен из-за то, что он имел выступление в аннексированном Крыму. Как заявлял Dr. Alban, при помощи президента Украины вопрос удалось наладить. Однако "Комментарии" писали, что в Госпогранслужбе тогда опровергли причастность к визиту артиста Зеленского или иных третьих лиц.

"Пересек границу и посетил Украину в соответствии со всеми нормами и беспрепятственно", - говорилось в заявлении Госпогранслужбы.

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