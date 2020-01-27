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Дело о сбитом малазийском самолете над Донбассом: один из фигурантов готов идти в суд

Судебное рассмотрение дела о катастрофе рейса МН17 начнется 9 марта в Гааге

сегодня, 18:39
Автор:

• Таисия Ерохина

Один из фигурантов по делу МН17 выявил желание присоединиться к заседанию суда в Гааге. Об этом стало известно "Укринформу".

Так, Гаагский окружной суд сообщил, что минимум один из подозреваемых в деле рейса МН17 присоединится к судебному процессу. Имени фигуранта пока что не разглашают. Известно, что его интересы будет представлять нидерландская юридическая фирма. Начало судебного разбирательства дела об атаке на Boeing 777 рейса МН17 состоится 9 марта в судебном комплексе "Схипхол".

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все, кто находился на борту - 298 человек. Следователи объединенной группы JIT сообщали о четырех подозреваемых: бывшем министре обороны "ДНР" Игоре Гиркином, главе "ГРУ ДНР" Сергее Дубинском, подполковнике спецназа ГРУ Олеге Пулатове и "ДНРовце" Леониде Харченко.

Ранее "Комментарии" сообщали, что суд Греции приговорил двух российских моряков к 395 годам тюрьмы.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2863912-odin-z-pidozruvanih-u-spravi-mn17-shotiv-dolucitisa-do-sudu-v-gaazi.html
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