Дело о сбитом малазийском самолете над Донбассом: один из фигурантов готов идти в суд

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Один из фигурантов по делу МН17 выявил желание присоединиться
к заседанию суда в Гааге. Об этом стало известно "Укринформу".
Так, Гаагский окружной суд сообщил, что минимум один из
подозреваемых в деле рейса МН17 присоединится к судебному процессу. Имени
фигуранта пока что не разглашают. Известно, что его интересы будет представлять нидерландская
юридическая фирма. Начало судебного разбирательства дела об атаке на Boeing 777
рейса МН17 состоится 9 марта в судебном комплексе "Схипхол".
Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских
авиалиний", летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был
сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все, кто находился
на борту - 298 человек. Следователи объединенной группы JIT сообщали о четырех
подозреваемых: бывшем министре обороны "ДНР" Игоре Гиркином, главе "ГРУ ДНР" Сергее Дубинском, подполковнике спецназа ГРУ Олеге Пулатове и "ДНРовце" Леониде Харченко.
Ранее "Комментарии" сообщали, что суд Греции приговорил двух
российских моряков к 395 годам тюрьмы.
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