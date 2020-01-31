Пикеты под зданием ГАСИ могли организовать, чтобы «выдавить» конкурента Елены Костенко, - СМИ

На днях под зданием Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) появились палатки общественной организации "Стоп произволу!". Как сообщает издание "Апостроф", акцию протеста могли организовать, чтобы "выдавить" из ГАСИ конкурента нынешней и.о. главы инспекции Елены Костенко - Александра Строкача.

По информации журналистов издания, осенью эта организация уже устраивала подобные пикеты, которые на деле стали "информационной поддержкой" только что назначенной и.о. главы ведомства Елены Костенко.

"За "новым лицом" 32-летней руководительницы ГАСИ могут стоять "любители старых схем", связанные с отдельными представителями из парламента и Офиса президента. Речь может идти, в частности, о председателе профильного комитета Верховной Рады Андрее Клочко, который лично представил Костенко коллективу, - пишет "Апостроф". - В орбиту его влияния входят "старые участники схем" - Кузьмин и Сергиенко, за которыми, в свою очередь, видится тень братьев Горовых. Вряд ли случаен тот факт, что на поддержку Костенко вышли "активисты" из "Стоп произвол!", которых связывают как раз с Горовыми".

По информации СМИ, команду на установку этих палаток мог дать депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко, который часто участвует в конфликтах на спорных строительствах именно на стороне фирм, связанных с Горовыми. Кроме того, продолжает "Апостроф", Елена Костенко отчиталась о проведении аудита ГАСИ за три дня, что сложно выполнить за такой срок даже теоретически. Якобы это позволило вернуть в ГАСИ старые схемы, которые в свое время придавил Александр Строкач, возглавив инспекцию.

Напомним, ранее в средствах массовой информации сообщали о том, что президент Владимир Зеленский поручил правительству навести порядок в ГАСИ. После проведения конкурса на должность главы инспекции победителя так и не определили, а исполняющей обязанности назначили Елену Костенко. В правительстве не все поддержали это назначение. Так, министр образования Анна Новосад, которая ранее работала с Костенко, проголосовала против. Кроме того, аудит счетной палаты выявил недостачу 24,3 тыс. гектаров земли, пребывающих в управлении Минобразования, пишет "Слідство.Інфо". Строительный эксперт Виктор Глеба утверждает, что эту землю Костенко передала застройщикам под торговые центры.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Виктор Глеба обратил внимание, что проголосовала за ее назначение и бывшая помощница экс-премьера Арсения Яценюка Наталья Козловская, которая была отстранена от работы в комиссии распоряжением премьер-министра. Также мы сообщали о том, что бывший народный депутат от ВО "Свобода" и активист Игорь Мирошниченко заявил, что после назначения нового и.о. главы ГАСИ коррупции в ведомстве стало больше.

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