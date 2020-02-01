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На Луганщине погибла военный медик: доставляла на позицию лекарства

В районе ООС от ранений умерла военный медик

сегодня, 17:44
Автор:

• Таисия Ерохина

Сегодня на Луганщине, в Попаснянском районе, погибла старший боевой медик. Об этом говорится в сообщение пресс-центра Операции объединенных сил.

Так, 33-летняя женщина доставляла на позицию лекарства и получила осколочные ранения грудной клетки. К сожалению, ранение оказалось несовместимым с жизнью.

"В результате преступных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск позиций украинских защитников вблизи Новотошковского, погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Приносим глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Вечная память Героине.

Напомним, что в зоне ООС оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии, минометов и гранатометов, которые запрещены Минскими договоренностями. Из-за вражеских действий один украинский военный получил ранение.

Ранее эксперты оценили для издания "Комментарии" инициативу правительства Украины относительно компенсации за разрушенное в результате боевых действий жилье украинцам, которые проживают на подконтрольной части Донбасса. Так, эксперты объяснили, кто рискует не получить возмещение и какова перспектива таких выплат.


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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/780754645750487/?type=3&theater
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