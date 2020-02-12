Стало известно, какие авиакомпании меньше всего опаздывают: рейтинг пунктуальности

В январе 85,9% рейсов украинских и 86,6% иностранных авиакомпаний было выполнено вовремя. Рейтинг пунктуальности размещен на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

Так, наиболее пунктуальной авиакомпанией была "Мотор Сич" - 93,4% рейсов по графику. Следующую строчку заняла "МАУ", у которой 91%, третьей стала Windrose - 88,4%, а также в топ-5 вошли операторы YanAir – 80% и "Джоніка" – 77,8%. Последние места заняли авиакомпании Azur air Ukraine – 73%, SkyUp - 72,3% и "Браво" - 66,7%. Добавим, что задержка могла составлять от 15 минут до более 2 часов.

Стоит отметить, что всего за месяц было выполнено 3378 рейсов из украинских аэропортов отечественными операторами.





Напомним, у концерна Boeing в январе впервые за 58 лет не заказали ни одного самолета.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что установлен рекорд: самолет "пулей" домчал из Нью-Йорка до Лондона из-за шторма. На полет, который обычно занимает более 6 часов, ушло лишь 4,56 часов. Таким образом, сильный ветер помог осуществить рекордный трансатлантический полет из Нью-Йорка в Лондон.

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