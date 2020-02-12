У концерна Boeing в январе впервые за 58 лет не заказали ни одного самолета

Американский авиакосмический концерн Boeing за январь 2020 года не оформил ни одного нового заказа на самолеты впервые с 1962 года. Об это сообщает Reuters.

В связи с кризисом, который начался после двух катастроф с участием некогда самого продаваемого в Америке лайнера 737 MAX, в прошлом месяце компания поставила заказчикам только 13 самолетов. Для сравнения в прошлом году Boeing завершил январь с 45 новыми заказами и поставками 46 самолетов.

Главный конкурент Boeing – европейский концерн Airbus объявил о крупнейшем за последние 15 лет количестве заказов в январе. За месяц компания оформил более 200 заказов на поставку коммерческих самолетов.

Как сообщало издание "Комментарии", в воздухе продолжают происходить ЧП с лайнерами Boeing 737. Над Красноярском около трех часов кружил лайнер компании Nordstar со 160 пассажирами на борту, у которого уже после взлета возникла техническая неисправность. Как известно, перед вылетом самолет сообщением "Красноярск – Москва" прошел процедуру "обливания" и вылетел с задержкой из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. Быть может, из-за этого реагент потерял свои свойства и не сработали закрылки. В результате, воздушное судно набрало высоту, однако вскоре пилоты сообщили, что вынуждены совершить экстренную посадку. В свою очередь, инженеры компании Boeing выявили новую неисправность в программном обеспечении самолетов 737 MAX. Об этом пишет Bloomberg. По информации издания, дефект связан с работой датчика, который предупреждает о неисправной работе системы балансировки. В руководстве компании Boeing приняли решение временно не выпускать авиалайнеры 737 MAX. Именно с этой моделью самолетов произошли катастрофы в Эфиопии и Индонезии. Как сказано в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте, Boeing 737 MAX перестанут производить уже в январе.





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