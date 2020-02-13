В Одессу едет контейнеровоз из Китая: ранее команда переболела

В Одессу сегодня прибудет контейнеровоз CMA CGM URAL из Китая, пишет местное издание "Думская".

Сообщается, что санитарно-карантинная служба одесского порта приведена в повышенную готовность. Кроме того, капитан контейнеровоза за шесть часов до прибытия должен отправить санитарный бюллетень, подтверждающий состояние здоровья всей команды. Согласно приказу Министерства здравоохранения, после швартовки на корабле проведут медицинский осмотр всех членов экипажа и другие профилактические меры.

Отметим, что ранее шесть членов экипажа заболели. Так, в начале января корабль вышел из китайских портов, когда 27 января на Шри-Ланке у моряков поднялась температура. Опасались вспышки коронавируса, но потом компания CMA CGM исключила угрозу. Отмечалось, что Международный радиомедицинский центр подтвердил окончательное выздоровление.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом людей на борту круизного корабля Diamond Princess стремительно увеличивается. Причем, среди заболевших - два украинца.

Ранее "Комментарии" сообщали, что граждане Украины, которые находятся в эпицентре коронавируса в Китае, не могут вернуться домой.

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