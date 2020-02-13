Украинцы несколько недель ждут эвакуации из Китая

Украинцы, которые застряли в китайском городе Ухань, уже несколько недель находятся на карантине и не могут вернуться. Чтобы как-то решить эту проблему, они решили обратиться президента Украины, чтобы он посодействовал их возвращению, сообщает Hromadske

В обращении отмечается, что правительство кормит их “завтраками” что нет самолета, или он задерживается, что нет финансирования.

"Мы тут уже три недели, нам сообщают, что вот сейчас будет вылет в это время, потом другую дату называют. Меняется информация, нет мест в Украине, негде нас поселить", - говорят украинцы.

Общежитие, где разместили украинцев находится на карантине, из него людей выпускают только в магазин, а работают не все супермаркеты, а те, которые работают, открыты только до обеда.

Отметим, что граждан Украины должны были эвакуировать еще 11 февраля специальным чартерным рейсом Киев - Ухань (КНР) – Киев.

Как сообщало издание "Комментарии", Китай запустил приложение, которое позволяет людям проверять, не рискуют ли они заразиться коронавирусом. "Детектор близкого контакта" сообщает пользователям, находятся ли они рядом с человеком, который заразился коронавирусом или пребывает под угрозой заражения. Людям, которые были определены как подверженные риску, рекомендуется оставаться дома и информировать местные органы здравоохранения.

Ранее мы писали о том, что в некоторых регионах Украины в отели отказываются селить китайцев из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, что число жертв коронавируса в Китае увеличилось за сутки на 108. В общей сложности умерли 1016 местных жителя, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы.









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