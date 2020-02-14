Пассажирам лайнера Westerdam разрешили сойти на берег

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, который ранее отказались пустить в свои порты власти Японии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама, начали высаживаться на берег в порту Сиануквиль в Камбодже.

Решение о высадке пассажиров приняли после того, как у всех 20 человек с борта лайнера, у которых взяли анализы на коронавирус, не обнаружили заболевания.

Отмечается, что на лайнере находилось более 600 граждан США.

Как сообщало издание "Комментарии", Китай запустил приложение, которое позволяет людям проверять, не рискуют ли они заразиться коронавирусом. "Детектор близкого контакта" сообщает пользователям, находятся ли они рядом с человеком, который заразился коронавирусом или пребывает под угрозой заражения. Людям, которые были определены как подверженные риску, рекомендуется оставаться дома и информировать местные органы здравоохранения.

Ранее мы писали о том, что в некоторых регионах Украины в отели отказываются селить китайцев из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, что число жертв коронавируса в Китае увеличилось за сутки на 108. В общей сложности умерли 1016 местных жителя, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

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