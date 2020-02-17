«Психанул, сглупил»: Бирюков объяснил свои слова об «ублюдках» из ВСУ

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Оскандалившийся
волонтер, бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков извинился
за свое резкое заявление в адрес бойцов Вооруженных сил Украины, которых назвал
"ублюдками" из-за голосования за Владимира Зеленского на выборах. Об этом он
написал на своей странице в Facebook.
Так, Бирюков
решил не отмалчиваться и отреагировать на обрушившуюся в его адрес критику. По
его словам, глупое заявление он сделал, будучи на эмоциях. При этом, не
взвесил, что его мысли не являются "истиной в последней инстанции".
"Психанул,
сглупил. Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же", - отметил
Бирюков в публикации.
Также
он принес извинения за свои слова.
Напомним,
Бирюков назвал "ублюдками" тех военнослужащих ВСУ, которые отдали голос на
президентских выборах за действующего гаранта. Отметим, что заявление
экс-советник Порошенко делал в ответ на предложение власти патрулировать
территорию ООС совместными силами ВСУ, ОБСЕ и так называемых "ЛДНР".
Ранее
портал "Комментарии" сообщал, что в "Слуге народа" отреагировали на слова
Бирюкова, назвав оскорбление бойцов неприемлемым.
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