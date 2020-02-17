«Психанул, сглупил»: Бирюков объяснил свои слова об «ублюдках» из ВСУ

Оскандалившийся волонтер, бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков извинился за свое резкое заявление в адрес бойцов Вооруженных сил Украины, которых назвал "ублюдками" из-за голосования за Владимира Зеленского на выборах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, Бирюков решил не отмалчиваться и отреагировать на обрушившуюся в его адрес критику. По его словам, глупое заявление он сделал, будучи на эмоциях. При этом, не взвесил, что его мысли не являются "истиной в последней инстанции".

"Психанул, сглупил. Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же", - отметил Бирюков в публикации.

Также он принес извинения за свои слова.

Напомним, Бирюков назвал "ублюдками" тех военнослужащих ВСУ, которые отдали голос на президентских выборах за действующего гаранта. Отметим, что заявление экс-советник Порошенко делал в ответ на предложение власти патрулировать территорию ООС совместными силами ВСУ, ОБСЕ и так называемых "ЛДНР".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Слуге народа" отреагировали на слова Бирюкова, назвав оскорбление бойцов неприемлемым.

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