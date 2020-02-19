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В штабе ООС сообщили о состоянии раненых на Донбассе

Стало известно, в каком состоянии сейчас находятся бойцы, раненые вчера во время наступления на Донбассе

сегодня, 11:25 324
Автор:

• Таисия Ерохина

В штабе ООС сообщили о состоянии раненых на Донбассе

Жизни пятерых украинских бойцов, раненых вчера в результате наступления боевиков на Донбассе, ничего не угрожает. Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил, опубликовав видеокомментарий на своей странице в Facebook.

Как рассказал начальник медицинской службы ООС Александр Авраменко, все раненые получили соответствующую первую медпомощь на месте событий, затем все были вовремя эвакуированы в военный мобильный госпиталь. Там бойцов обследовали и оказали необходимую хирургическую помощь.

"Готовятся к эвакуации в один из военно-медицинских клинических центров по назначению", - ответил Авраменко.

Напомним, 18 февраля боевики атаковали украинские позиции в Луганской области. Один украинский военный погиб. Эксперты прокомментировали наступление на Донбассе и рассказали изданию "Комментарии", с чем связана активизация оккупантов, какие могут быть последствия эскалации и как может измениться ситуация на Донбассе после вчерашнего боя.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что президент Владимир Зеленский считает, что армия на действия противника ответила сильно. А также добавил, что ситуация на Донбассе полностью контролируется.


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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/
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