В штабе ООС сообщили о состоянии раненых на Донбассе

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Жизни
пятерых украинских бойцов, раненых вчера в результате наступления боевиков на
Донбассе, ничего не угрожает. Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил,
опубликовав видеокомментарий на своей странице в Facebook.
Как
рассказал начальник медицинской службы ООС Александр Авраменко, все раненые
получили соответствующую первую медпомощь на месте событий, затем все были
вовремя эвакуированы в военный мобильный госпиталь. Там бойцов обследовали и оказали
необходимую хирургическую помощь.
"Готовятся
к эвакуации в один из военно-медицинских клинических центров по назначению",
- ответил Авраменко.
Напомним, 18 февраля боевики атаковали украинские позиции в Луганской области. Один украинский военный погиб. Эксперты прокомментировали наступление на Донбассе и рассказали изданию "Комментарии", с
чем связана активизация оккупантов, какие могут быть последствия эскалации и как
может измениться ситуация на Донбассе после вчерашнего боя.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что президент Владимир Зеленский считает,
что армия на действия противника ответила сильно. А также добавил, что ситуация
на Донбассе полностью контролируется.
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