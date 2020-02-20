Что происходило на борту самолета с украинцами, обнародовано видео

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В сети Telegram-канал “Блог молодого журналиста” обнародовал видео с борта самолета, на
котором эвакуируют граждан из китайского Уханя.
На видео люди в защитных костюмах раздают эвакуированным коробки: возможно, с едой или средствами защиты. Все пассажиры самолета находятся в защитных масках.
Как сообщало издание "Комментарии", 20 февраля В международном аэропорту "Борисполь" под Киевом приземлился самолет рейса PQ7302, который эвакуировал украинцев и иностранцев из эпицентра коронавирусной инфекции китайского города Ухань.
Самолет сел в 9:39. Это подтверждают и данные с онлайн-табло аэропорта: самолет рейса PQ7302 прибыл в 9:38 в терминал Все необходимые процедуры обеспечивает Министерство здравоохранения и сотрудники ГСЧС.
Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции украинцы и граждане других государств будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", - говорится в сообщении.
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