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Что происходило на борту самолета с украинцами, обнародовано видео

Стало известно, что было на борту самолета с украинцами, которых эвакуировали из Уханя

сегодня, 11:35 1159
Автор:

• Наталья Шевченко

Что происходило на борту самолета с украинцами, обнародовано видео

В сети Telegram-канал Блог молодого журналиста обнародовал видео с борта самолета, на котором эвакуируют граждан из китайского Уханя.

На видео люди в защитных костюмах раздают эвакуированным коробки: возможно, с едой или средствами защиты. Все пассажиры самолета находятся в защитных масках.

  Как сообщало издание "Комментарии", 20 февраля В международном аэропорту "Борисполь" под Киевом приземлился самолет рейса PQ7302, который эвакуировал украинцев и иностранцев из эпицентра коронавирусной инфекции  китайского города Ухань.

Самолет сел в 9:39. Это подтверждают и данные с онлайн-табло аэропорта: самолет рейса PQ7302 прибыл в 9:38 в терминал  Все необходимые процедуры обеспечивает Министерство здравоохранения и сотрудники ГСЧС.

Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции украинцы и граждане других государств будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", - говорится в сообщении.

 В течении двух недель они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. В данный момент, по информации МВД, угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

 


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Источник: https://comments.ua/

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