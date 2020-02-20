Власти Новых Санжар просят Зеленского не пускать в поселок эвакуированных из Уханя

Новосанжарский поселковый совет Полтавской области на внеочередной сессии принял обращение к президенту, министрам здравоохранения и внутренних дел, а также к народному депутату, избранному по данному мажоритарному округу, с просьбой не размещать в местном санатории Нацгвардии эвакуированных из Уханя граждан. Заявление обнародовано на сайте поселкового совета.



"Учитывая мнение общественности поселка, мы, депутаты Новосанжарского поселкового совета, с целью недопущения проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19 на территории поселка Новые Санжары, учитывая отсутствие специализированного учреждения здравоохранения, предназначенного для временной изоляции потенциально инфицированных (карантина), категорически против размещения эвакуированных граждан Украины и иностранцев из города Ухань (провинция Хубэй, Китай) в неприспособленном заведении Медицинский центр "Новые Санжары" Национальной гвардии Украины", - сказано в заявлении.



Депутаты отмечают, что медицинский центр не оборудован необходимыми устройствами, а также препаратами для лечения коронавируса. В частности, отсутствуют спецбоксы, изоляторы и необходимая вентеляционная система.



Кроме того, медучреждение находится в жилом массиве Новых Санжар, а канализационная система подключена к централизованной канализации поселка. Вся вода из канализации вытекает на открытые поля фильтрации в селе Зачепиловка.



Ранее мы писали о том, что всех прибывших специальным транспортом ГСЧС в сопровождении и под охраной полиции доставляют на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Там люди будут на карантине в течение 14 дней.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что под Полтавой жители протестуют против размещения эвакуированных в медцентре "Новые санжары". Видео протестов появилось в сети: на нем не утихает разъяренная толпа, а полицейские пытаются убрать авто с трассы с помощью военной техники.

Активисты, протестующие против эвакуации, выдвинули ультиматум президенту Владимиру Зеленскому.

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