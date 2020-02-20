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Стало известно, жители каких областей Украины были эвакуированы из Уханя

В МВД Украины рассказали, представители каких областей сегодня вернулись из Уханя

сегодня, 16:27 1232
Автор:

• Таисия Ерохина

Стало известно, жители каких областей Украины были эвакуированы из Уханя

Сегодня в Украину вернулись жители 15 областей, эвакуированные из-за эпидемии коронавируса из Уханя. Об этом передает "РБУ Украина", ссылаясь на спикера Министерства внутренних дел Артема Шевченко.

Так, в МВД перечислили все регионы, которые представляют эвакуированные: Полтавская, Харьковская, Николаевская, Кировоградская, Львовская, Волынская, Днепропетровская, Винницкая, Хмельницкая, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Закарпатская и Одесская области. В частности, на родную земли прилетели жители Мариуполя, Кривого Рога и Киева.

Напомним, эвакуированные из Уханя украинцы направились из Харькова в Полтавскую область. Видео на месте событий снял наш корреспондент.

Ранее портал "Комментарии" написал, что доктор Комаровский эмоционально высказался о "гостеприимстве" украинцев: "Люди, что вы творите!". К примеру, под Полтавой протестуют из-за эвакуации украинцев из Уханя в село Новые Санжары. Полиция с помощью военной техники пыталась убрать заблокирующие трассу авто.

"Коронавирус не летает, а передается при тесном контакте с реально больным человеком! Никакой угрозы никому не происходит", - еще раз подчеркнул врач. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/mvd-rasskazali-kakie-regiony-predstavlyayut-1582207346.html
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