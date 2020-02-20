Стало известно, жители каких областей Украины были эвакуированы из Уханя

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Сегодня
в Украину вернулись жители 15 областей, эвакуированные из-за эпидемии
коронавируса из Уханя. Об этом передает "РБУ Украина", ссылаясь на спикера Министерства внутренних дел Артема Шевченко.
Так,
в МВД перечислили все регионы, которые представляют эвакуированные: Полтавская, Харьковская, Николаевская,
Кировоградская, Львовская, Волынская, Днепропетровская, Винницкая, Хмельницкая,
Донецкая, Житомирская, Запорожская, Закарпатская и Одесская области. В частности, на родную земли
прилетели жители Мариуполя, Кривого Рога и Киева.
Напомним,
эвакуированные из Уханя украинцы направились из Харькова в Полтавскую область.
Видео на месте событий снял наш корреспондент.
Ранее
портал "Комментарии" написал, что доктор Комаровский
эмоционально высказался о "гостеприимстве" украинцев: "Люди, что вы творите!". К примеру,
под Полтавой протестуют из-за эвакуации украинцев из Уханя в село Новые
Санжары. Полиция с помощью военной техники пыталась убрать заблокирующие трассу
авто.
"Коронавирус не летает, а передается при тесном контакте
с реально больным человеком! Никакой угрозы никому не происходит", - еще
раз подчеркнул врач.
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