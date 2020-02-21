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Во время протеста в Новых Санжарах пострадала одна местная жительница

Полиция в Новых Санжарах за день задержала 24 участника акции протеста

сегодня, 00:41
Автор:

• Ольга Чародий

Во время протеста в Новых Санжарах пострадала одна местная жительница

Во время акций протеста в Новых Санжарах пострадала одна местная жительница. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает РБК-Украина.

По словам Клименко, пострадавшую толкнула толпа людей.

"Нам только известно, что плохо стало одной местной жительнице. Она абсолютно живая, просто она упала. А сам толпа людей ее немного толкнула", - заявил Клименко.

Ранее сообщалось, что полиция в Новых Санжарах за день задержала 24 участника акции протеста.

 В связи с массовыми протестами, которые происходят в Новых Санжарах  Полтавской области, куда привезли эвакуированных из Уханя украинских граждан, центр "Миротворец" осудил зачинщиков и участников, заявив, что имена каждого из них будут занесены в их базу "врагов государственности"."Общество должно знать их в лицо. Просим СМИ присоединиться к выявлению тех, кто целенаправленно подстрекает людей к зкоення этого преступления", - указали в пресс-центре. Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эвакуация вполне здоровых граждан Украины из провинции Китая, где зафиксирована эпидемия короновируса, стала беспрецедентным событием по уровню обеспечения мер безопасности и противостоянию местных жителей в отношении собственных  сограждан.


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Источник: https://www.rbc.ua/
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