Во время протеста в Новых Санжарах пострадала одна местная жительница

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Во время акций протеста в Новых Санжарах пострадала одна
местная жительница. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает РБК-Украина.
По словам Клименко, пострадавшую толкнула толпа людей.
"Нам только известно, что плохо стало одной местной
жительнице. Она абсолютно живая, просто она упала. А сам толпа людей ее немного
толкнула", - заявил Клименко.
Ранее сообщалось, что полиция в Новых Санжарах за день
задержала 24 участника акции протеста.
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