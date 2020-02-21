Протесты в Новых Санжарах: задержанным грозит до восьми лет лишения свободы

Задержанным в Новых Санжарах грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом 20 февраля сообщил спикер Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев, передает РБК-Украина.

"Доставили их в территориальное подразделение полиции частично. Возможно, в соседние подразделения. Глядя на то, какие преступления совершали. Потому что последние − это преступления тяжкие. Это статья 294 УК − массовые беспорядки. Там санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. И часть 2 статьи 345 УК − нанесение повреждений работнику работнику правоохранительного органа (санкция статьи до пяти лет лишения свободы − ред.). Это серьезные статьи", − отметил Сулаев.

Как сообщало издание "Комментарии", во время акций протеста в Новых Санжарах пострадала одна местная жительница. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко. По словам Клименко, пострадавшую толкнула толпа людей. "Нам только известно, что плохо стало одной местной жительнице. Она абсолютно живая, просто она упала. А сам толпа людей ее немного толкнула", - заявил Клименко. Ранее сообщалось, что полиция в Новых Санжарах за день задержала 24 участника акции протеста.

В связи с массовыми протестами, которые происходят в Новых Санжарах Полтавской области, куда привезли эвакуированных из Уханя украинских граждан, центр "Миротворец" осудил зачинщиков и участников, заявив, что имена каждого из них будут занесены в их базу "врагов государственности"."Общество должно знать их в лицо. Просим СМИ присоединиться к выявлению тех, кто целенаправленно подстрекает людей к зкоення этого преступления", - указали в пресс-центре. Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эвакуация вполне здоровых граждан Украины из провинции Китая, где зафиксирована эпидемия короновируса, стала беспрецедентным событием по уровню обеспечения мер безопасности и противостоянию местных жителей в отношении собственных сограждан.

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