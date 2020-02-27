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Прогноз погоды: когда в Украину вернется снег

Согласно прогнозу синоптиков, солнечно сегодня будет лишь в трех областях Украины

сегодня, 06:00
Автор:

• Елена Волкова

Прогноз погоды: когда в Украину вернется снег

Сегодня практически во всех областях ожидается пасмурная дождливая погода. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, солнечно будет лишь в трех областях: Запорожской, Луганской и Донецкой. В остальных же будут осадки, однако температуру можно назвать поистине весенней (смотри иллюстрацию).

Так, максимум этого дня ожидается в Симферополе и Херсоне, где воздух прогреется до 15-ти тепла. На градус меньше прогнозируют в Одессе, Николаеве, Запорожье, Харькове, Днепре и Донецке. Тем временем, в столице воздух прогреется лишь до 7-ми тепла, как и в Житомире, Чернигове и Львове. В западных областях столбики термометров будут колебаться от +5 до +8 градусов.

Всю неделю температура будет колебаться, в среднем, от 4 до 6 градусов тепла, а порывы ветра достигнут 12 метров в секунду. Завтра днем выглянет солнце, на смену которому в пятницу придет снег с дождем.

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Как ранее сообщали “Комментарии”, в понедельник в Украине разбушевался ураган "Юлия", и спасатели заявили о штормовом предупреждении. Уже утром начавшийся в столице ливень обличил все недочеты ливневок и канализации. Как передают пользователи соцсетей, в некоторых районах произошли затопления, из-за чего образовались тянучки в движении авто. Так, полностью затопило улицу Владимира Брожко, а близ станции "Сырец" прямо у дороги образовался "гейзер" из сточных вод. Тем временем сильный ветер в Николаеве буквально сдул пешеходный мост.


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Источник: comments.ua
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