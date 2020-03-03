Вся актуальная информация о коронавирусе в Украине: правительство запустило специальный сайт

В Украине запустили специальный сайт, где предоставлена вся официальная информация о коронавирусной ситуации в стране. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Глава Кабмина попросил украинцев сохранять спокойствие и черпать информацию о "китайском" вирусе только из официальных источников. Так, специальную информационную страницу со всей актуальной информацией касательно коронавируса в Украине можно найти по адресу https://covid19.com.ua/

В частности, на ресурсе есть не только данные о случаях заражения "уханьским" вирусом в Украине, а также предоставлена информация о профилактике заболевания, инкубационном периоде, симптомах и лечении, обеспечении украинской системы здравоохранения на случай массового заражения коронавирусом. Также на сайте подана актуальная "коронавирусная статистика" заболеваемости и смертности.

Напомним, сегодня в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что в Минздраве рассказали все подробности первого случая коронавируса в Украине.

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