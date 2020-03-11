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"Не до смеха": в Одессе отменяют Юморину

По словам одесских властей, традиционная Юморина будет или вовсе отменена из-за карантина, или получит другой формат

сегодня, 20:28
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Не до смеха": в Одессе отменяют Юморину

В связи с тем, что в Украине повсеместно введены карантинные меры и запрещены массовые мероприятия в составе более 200 людей, традиционная и всемирно-прославленная одесская Юморина будет отменена. Об этом передает "7 канал Одесса".

Так, по словам вице-мэра Одессы Павла Вугельмана, 1 апреля на улицах Одессы не будет проходить ежегодное юмористическое шествие, много лет собирающее тысячи участников и сотни тысяч зрителей. Традиционно Юморина привлекает гостей в Одессу не только из разных концов Украины, но и мира. 

"Для того, чтобы не разочаровывать всех поклонников Юморины,  одесские власти рассчитывают, что если можно будет проводить юмористические мероприятия с посещением до 250 человек, то Юморину трансформируют в "Комедиаду", - обозначил Павел Вугельман.

"Комедиада" - фестиваль клоунов и мимов, организованный шоу-театром "Маски".


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Киев "закрылся" на карантин в связи с коронавирусом  еще до введения специального режима по всей Украине.

 


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Источник: http://7kanal.com.ua/2020/03/%d1%8e%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%83-2020-%d0%be%d1%82%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d1%82-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%82/
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