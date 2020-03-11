"Не до смеха": в Одессе отменяют Юморину

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В связи с тем, что в Украине повсеместно введены карантинные меры и запрещены массовые мероприятия в составе более 200 людей, традиционная и всемирно-прославленная одесская Юморина будет отменена. Об этом передает "7 канал Одесса".
Так, по словам вице-мэра Одессы Павла Вугельмана, 1 апреля на улицах Одессы не будет проходить ежегодное юмористическое шествие, много лет собирающее тысячи участников и сотни тысяч зрителей. Традиционно Юморина привлекает гостей в Одессу не только из разных концов Украины, но и мира.
"Для того, чтобы не разочаровывать всех поклонников Юморины, одесские власти рассчитывают, что если можно будет проводить юмористические мероприятия с посещением до 250 человек, то Юморину трансформируют в "Комедиаду", - обозначил Павел Вугельман.
"Комедиада" - фестиваль клоунов и мимов, организованный шоу-театром "Маски".
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Киев "закрылся" на карантин в связи с коронавирусом еще до введения специального режима по всей Украине.
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