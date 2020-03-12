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Регионы, которые не будут придерживаться карантина, понесут административную и уголовную ответственность

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что области должны ежедневно отчитываться в Минздрав о проведении карантина

сегодня, 13:06
Автор:

• Таисия Ерохина

Регионы, которые не будут придерживаться карантина, понесут административную и уголовную ответственность

В Украине вчера объявили общенациональный карантин из-за риска распространения коронавируса. Области, которые не будут придерживаться ограничительных мер, должны отвечать перед законом. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на ежедневном брифинге относительно ситуации с коронавирусом.

Так, на брифинге журналисты поинтересовались, может ли местная власть не объявлять карантин в своем регионе. К примеру, в Харькове сегодня большинство школ работают в обычном режиме.

"Центральные и местные органы власти ежедневно будут отчитываться Министерству здравоохранения о состоянии выполнения постановления о карантине", - подчеркнул Ляшко. – Минздрав ежедневно будет сводит информацию и передавать ее Кабинету министров с определенными предложениями".

Если регионы не будут выполнять постановление Кабмина о карантине – придется отвечать перед законом.

"100% это будет и административная, и уголовная ответственность", - добавил Ляшко.

Напомним, сегодня в Минздраве сообщили о вероятном инфицировании пожилого человека, который прибыл из Польши.

Ранее "Комментарии" сообщили, что в Кабмине объяснили, как будет действовать карантин из-за коронавируса и какие мероприятия запретят.


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Источник: comments.ua
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