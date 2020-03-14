В Радомышле похоронили умершую от коронавируса украинку: родственники не присутствовали

В Радомышле, Житомирская область, сегодня похоронили умершую из-за заражения коронавирусом женщину. По рекомендациям Минздрава, близкие и родственники не смогли прийти на похороны и попрощаться с погибшей.

Как рассказал городской голова Радомышла Владимир Тетерский "Укринформу", 71-летнюю женщину сегодня похоронили на центральном кладбище. Были соблюдены рекомендации управления здравоохранения обладминистрации. Так, на похоронах присутствовали только работники, обслуживающие процесс захоронения. Близким и родным прийти не разрешили, они в данный момент находятся на самоизоляции дома.

Напомним, в Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. По информации Минздрава, 71-летнюю женщину 12 марта забрала скорая: в инфекционке у пациентки взяли анализ крови на COVID-19, который оказался положительным. На следующий день женщина скончалась. В МОЗ говорят о том, что из-за пожилого возраста жертва коронавируса находилась в группе риска.

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