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В Радомышле похоронили умершую от коронавируса украинку: родственники не присутствовали

Родственникам женщины, скончавшейся из-за коронавируса в Радомышле, не разрешили прийти на похороны

сегодня, 18:25 538
Автор:

• Таисия Ерохина

В Радомышле похоронили умершую от коронавируса украинку: родственники не присутствовали

В Радомышле, Житомирская область, сегодня похоронили умершую из-за заражения коронавирусом женщину. По рекомендациям Минздрава, близкие и родственники не смогли прийти на похороны и попрощаться с погибшей.

Как рассказал городской голова Радомышла Владимир Тетерский "Укринформу", 71-летнюю женщину сегодня похоронили на центральном кладбище. Были соблюдены рекомендации управления здравоохранения обладминистрации. Так, на похоронах присутствовали только работники, обслуживающие процесс захоронения. Близким и родным прийти не разрешили, они в данный момент находятся на самоизоляции дома.

Напомним, в Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. По информации Минздрава, 71-летнюю женщину 12 марта забрала скорая: в инфекционке у пациентки взяли анализ крови на COVID-19, который оказался положительным. На следующий день женщина скончалась. В МОЗ говорят о том, что из-за пожилого возраста жертва коронавируса находилась в группе риска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие известные люди заразились коронавирусом.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2896400-u-radomisli-zinku-aka-pomerla-vid-koronavirusu-pohovali-bez-prisutnosti-rodiciv.html
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