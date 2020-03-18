Призыв временно отменяется из-за карантина в Украине

Пока в Украине действует карантин из-за угрозы распространения коронавируса, юношей не будут призывать на срочную службу в армию. Об этом сообщает Министерство обороны Украины на своей странице в Facebook.

Сообщается, что военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки приостанавливают мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников в призывные участки и областные сборные пункты. Такой порядок будет действовать во время карантина. Отметим, что работа с военно-учетными документами продолжится.

Напомним, в Украине к 2020 году планируют призвать на срочную службу офицеров запаса – украинцев до 43-х лет, которые не проходили военную службу, но закончили кафедры военной подготовки. Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" эту инициативу, в том числе, не может ли она стать причиной для протестов.

Ранее портал "Комментарии" писал об основных правилах карантина, которые нужно знать украинцам. Так, из-за коронавирусной пандемии правительство Украины ввело ряд карантинных мероприятий, за несоблюдение которых грозит административная и уголовная ответственность.

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