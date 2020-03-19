Коронавирус уже в Конгрессе США, а Украина определилась с представителем на Евровидении 2021: топ-5 новостей, которые вы могли пропустить

Китай поможет Украине бороться с коронавирусом



Китай, в котором пандемия коронавируса уже пошла на спад, решил помогать бороться с Covid-19 другим странам. В частности, экстренную гуманитарную помощь предоставят Украине. Об этом написал на своей странице в Facebook глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

"Вместе с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном мы обсудили и вопрос экономического сотрудничества, и борьбу наших стран со вспышкой коронавируса", - отметил премьер.

Кроме того чиновники и дипломаты договорились возобновлять функционирование китайско-украинской межправительственной комиссии.





В Ухане нет новых больных коронавирусом

Впервые за два с половиной месяца в китайском Ухане не зафиксировали ни одного нового инфицированного коронавирусом. Это тот город, с которого Covid-19 начал распространяться по миру. В пик эпидемии там появлялось сотни новых пациентов в день. 18 марта не было не одного. накануне, 17 марта, к врачам обратился лишь один новый пациент, сообщает Министерство здравоохранения Китая. В целом в Китае за вчера зафиксировали 34 новых случая заражения коронавирусом. Все больные приехали из-за границы.





Коронавирус в американском Конгрессе

Коронавирус отправил в самоизоляцию двоих конгрессменов в США. Covid-19 подтвердили у Бена Макадамса и Марио Диас-Баларта, который, кстати, был первым заболевшим. Он остался на карантине в Вашингтоне, хотя сам проживает во Флориде. Говорит, не хочет подвергать опасности свою семью и будет лечиться в столице, пишет The Hill.

В Вашингтоне заразился коронавирусом и второй конгрессмен Бен Макадамс. Он лечится дома. Дома две недели проведет еще один коллега заболевших - Стив Скализ. Он утверждает, что довольно много общался с Диас-Балартом, поэтому решил пересидеть инкубационный период на карантине, хотя симптомов у него и нету.





Нацбанк продал еще 200 млн долларов

Национальный банк в среду, 18 марта, продал на валютном рынке еще 200 миллионов долларов. Об этом сообщают в пресс-службе банка. Таким образом пытаются сгладить валютные колебания и не допустить катастрофического проседания украинской валюты. Спрос на иностранную валюту все еще значительно превышает предложение. А главным фактором падения гривны пока остается психологический фактор и паника из-за коронавируса и карантина, считают в НБУ.





Украина назвала представителя на Евровидение 2021

От Украины в следующем году на Евровидение поедет группа Go-A. Поскольку конкурс в этом году отменили и победители национального отбора не смогут представить страну в Нидерландах, им решили дать еще один шанс. Об этом написала в Facebook представительница Общественного вещателя Виктория Сидоренко. "Они победители, которых выбрала Украина. Это решение будет самым справедливым в данной ситуации", - отметила она. Накануне организатор Евровидения EBU решил не проводить в этом году конкурс из-за пандемии коронавируса. Его перенесли на следующий год.

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