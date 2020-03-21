На 69-м году жизни умерла известный украинский социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина. Об этом сообщается на сайте Фонда.



В Фонде "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива отмечают, что Бекешкина до последнего дня жизни была на работе и проводила опросы и различные мероприятия, также у нее осталось много нереализованных идей и планов.

О причинах смерти Ирины Бекешкиной не известно.

Ранее "Комментарии" писали, что американский актер Дэвид Пол, известный ролью в фильме "Няньки" вместе с братом-близнецом Питером, умер на 63 году жизни. Отмечается, что актер умер 6 марта, з два дня до своего дня рождения.

Также мы писали, что в Японии скончался самый старый человек мира. Титецу Ватанабе прожил 112 лет, а в начале февраля Книга рекордов Гиннесса официально признала его самым старым человеком планеты. До своего 113-летия японец не дожил всего несколько дней. 5 марта мужчина собирался отпраздновать свой день рождения. Он до последнего чувствовал себя хорошо — отмечают в доме для пожилых людей в Ниигате, где тот жил последнее время. Здесь же ему в начале месяца вручили сертификат представители Книги рекордов Гиннеса.





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