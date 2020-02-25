Умер самый старый человек планеты

До своего 113-летия японец не дожил всего несколько дней — сообщает Твиттер Книги рекордов. 5 марта мужчина собирался отпраздновать свой день рождения. Он до последнего чувствовал себя хорошо — отмечают в доме для пожилых людей в Ниигате, где тот жил последнее время. Здесь же ему в начале месяца вручили сертификат представители Книги рекордов Гиннеса.

Титецу Ватанабе родился в 1907-м году в семье фермеров. Всю жизнь проработал на государственной службе. У него родилось пятеро детей, 12 внуков, 16 правнуков и даже один праправнук. Свой секрет долголетия мужчина раскрыл в январе прошлого года. "Никогда не злиться и всегда улыбаться", - сказал он в интервью одной из местных газет.

Титецу Ватанабе стал старейшим мужчиной планеты, после того как скончался предыдущий рекордсмен, так же японец. Масадзо Нонаку с острова Хоккайдо умер в январе прошлого года, когда ему было 113 лет. Японцы довольно часто возглавляют рейтинги самых старых людей планеты. Средняя продолжительность жизни в Японии — почти 84 года. Тогда как, например, в Украине этот показатель не превышает 72-х лет.

Как ранее сообщали "Комментарии", кассовые сборы "Соника в кино" установили рекорд.

Фото: https://twitter.com/gwr_es





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!