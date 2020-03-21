Полицейские составили почти тысячу административных протоколов с начала карантина

С начала карантина в Украине полицейские составили на нарушителей 923 административных протокола. В то же время следователи начали 8 уголовных производств по фактам нарушений санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.



Отчается, что по состоянию на сегодняшний день в нашей стране за порядком в условиях карантина следят более 17 тыс. правоохранителей, среди которых есть полицейские, военнослужащие Национальной гвардии, а также спасатели.

Кроме того, полицейские настоятельно просят граждан не выходить без острой необходимости из дому.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине по состоянию на вечер пятницы, 20 марта, подтвержден 41 случай заражения COVID- 19. Количество летальных случаев не увеличилось и сейчас насчитывается в Украине три жертвы коронавируса.

Напомним, по состоянию на утро 21 марта по всему миру диагностировали 277 049 случаев заражения вирусом COVID-19. Заболевание уже унесло жизни 11 421 человек. Официальные данные также свидетельствуют о выздоровлении 91 981 человек.

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