Еще в одной области введен режим ЧС из-за коронавируса

Сегодня режим чрезвычайной ситуации оглашен в Харьковской области. Об этом стало известно во время заседания комиссии по техногенно-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Такое решение власти приняли после того, как у харьковчанки подтвердился коронавирус. Речь идет о супруге депутата Харьковского областного совета, Виктории Скоробагач. Так, женщина вернулась из Франции харьковчанка, находилась в Киевской области, где и проходит лечение. Выясняют, с кем она контактировала и есть ли в их числе жители Харькова и области.

Как сообщил глава ОГА Алексей Кучер, создан штаб, который будет в оперативном порядке координировать все действия.

"Пока общественный транспорт не останавливается. На сегодняшний день ничего не меняется. Вместе с тем, если коронавирус дальше будет распространяться, мы может возможность оперативно принимать управленческие решения. Чрезвычайная ситуация региональная позволяет, например, не нарушая конституционных прав и свобод людей, принять управленческие решения фактически в ручном режиме достаточно быстро. К примеру, мы можем перекрыть границы для того, чтобы из других областей, в которых зафиксировано больше случаев коронавируса, просто никого не пускать", - пояснил Кучер.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины установил режим чрезвычайной ситуации в городе Киев, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

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