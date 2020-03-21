Язык

Українська

Русский

Coinspot 21.03.2020

BTC/USD

6176.02

ETH/USD

132.35

LTC/USD

38.35

НБУ 21.03.2020

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Еще в одной области введен режим ЧС из-за коронавируса
НОВОСТИ Все новости

Еще в одной области введен режим ЧС из-за коронавируса

Сегодня и Харьковская область переходит в режим чрезвычайной ситуации, стало известно, что изменится

сегодня, 16:39
Автор:

• Таисия Ерохина

Еще в одной области введен режим ЧС из-за коронавируса

Сегодня режим чрезвычайной ситуации оглашен в Харьковской области. Об этом стало известно во время заседания комиссии по техногенно-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Такое решение власти приняли после того, как у харьковчанки подтвердился коронавирус. Речь идет о супруге депутата Харьковского областного совета, Виктории Скоробагач. Так, женщина вернулась из Франции харьковчанка, находилась в Киевской области, где и проходит лечение. Выясняют, с кем она контактировала и есть ли в их числе жители Харькова и области.

Как сообщил глава ОГА Алексей Кучер, создан штаб, который будет в оперативном порядке координировать все действия.

"Пока общественный транспорт не останавливается. На сегодняшний день ничего не меняется. Вместе с тем, если коронавирус дальше будет распространяться, мы может возможность оперативно принимать управленческие решения. Чрезвычайная ситуация региональная позволяет, например, не нарушая конституционных прав и свобод людей, принять управленческие решения фактически в ручном режиме достаточно быстро. К примеру, мы можем перекрыть границы для того, чтобы из других областей, в которых зафиксировано больше случаев коронавируса, просто никого не пускать", - пояснил Кучер.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины установил режим чрезвычайной ситуации в городе Киев, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kharkov.comments.ua/news/society/accidents/1072-v-har-kovskoy-oblasti-ob-yavlena-chrezvychaynaya-situaciya.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...