Временно оккупированные районы – на замок из-за коронавируса: подробности

Завтра в районе проведения операции Объединенных сил запретят пропуск через линию разграничения, сообщили в штабе ООС.

Такое решение приняли, чтобы противодействовать и не допустить занесения на подконтрольную территорию коронавирусной инфекции. Запрет будет действовать с 00.00 22 марта. Через линию разграничения не будут пропускать ни людей, ни транспортные средства.

Добавим, что пропуск представителей мониторинговых миссий продолжат осуществлять по ранее установленному порядку.

В штабе ООС отметили, что при наличии критически важных жизненных обстоятельств можно будет пересечь КПВВ. Но для этого необходимы соответствующие подтверждающие документы.

Напомним, эксперты рассказали изданию "Комментарии", как коронавирусная эпидемия может отразиться на оккупированном Донбассе. В частности, приблизит или отдалит она возможную реинтеграцию.

Ранее портал "Комментарии" писал, что с 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на донбасских контрольных пунктах въезда-выезда в течение двух недель усиливаются меры пропуска. Со стороны ОРДЛО будут пропускать исключительно тех, кто имеет постоянную регистрацию на подконтрольных властям территориях. Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что временно будет приостановлено действие положений о не более чем 60 днях пребывания на временно оккупированной территории как основании для отмены действия справки внутренне перемещенного лица и необходимости прохождения в определенный срок физической идентификации. Все это могло стать основанием для прекращения социальных и пенсионных выплат.

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