Нужно ли закрывать метро в Украине: опросы читателей портала "Комментарии" показали неожиданные результаты

Во вторник, 17 марта, в связи с введением карантинных мер, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метрополитен. Изначально планировалось, что пассажиры не смогут пользоваться подземкой до 3 апреля, то есть на период карантина. Но уже сейчас велика вероятность того, что города останутся без метро на более длительный срок.

В течение всей недели портал "Комментарии" проводил опросы на своих страница в Facebook. Мы поинтересовались мнениями наших читателей из Киева и Харькова касательно того, стоит ли закрывать метрополитен в их городах. Сразу отметим, что среди читателей из Днепра проводить подобный опрос не стали, поскольку этот вид городского транспорта по объективным причинам не отыгрывал для местных жителей важной роли.

Результаты волеизъявлений на страницах "Киев. Комментарии" и "Харьков. Комментарии", прямо скажем, удивили, ведь мнения читателей в корне оказались противоположными. Так, подписчики нашего киевского сообщества уверенно заявили, что закрытие метро в Киеве необходимо. 62% участников опроса согласились с решением правительства и городских властей, в то время как 38% такой ход не поддержали.

Харьковские же подписчики в большинстве своем признались, что хотят пользоваться любимым видом городского транспорта, несмотря повышенный риск заразиться коронавирусом, из-за которого, собственно, власти и вынуждены принимать столь непопулярные решения. 59% подписчиков выбрали вариант "против закрытия метро".

Отметим, что функционал Facebook позволяет отменить ранее выбранный вариант ответа и выбрать другой. Следовательно, участники голосования имели целую неделю на то, чтобы изменить свое решение в свете обострения эпидемиологической ситуации в Украине.

Как ранее сообщали "Комментарии", Киевский городской голова Виталий Кличко четко обозначил, что метрополитен столицы не возобновит работу до завершения общенационального карантина.

Также мы писали, что харьковские городские власти в лице мэра Геннадия Кернеса не спешили выполнять настоятельную рекомендацию президента Владимира Зеленского закрыть метро. Тем не менее, вскоре градоначальник Харькова свою позицию изменил.

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