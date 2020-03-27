VIP-палаты и Зеленский: по следам скандала

Всё началось с того, что общедоступным стало распоряжение киевских властей о подготовке палат для "элитных" пациентов. Мэр столицы Виталий Кличко попытался оправдаться, уверяя, что практика "особого" подхода существует во многих странах, но касается только руководства страны, которое находится под госхраной.



В свою очередь, президент Владимир Зеленский вчера в вечернем обращении, среди прочего, заявил, что "ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца". Он поставил задачу решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют.



Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что президент отреагировал на крайне негативную реакцию общественного мнения на эту информацию.



"Зеленский – зеркало настроений своего электората, – поясняет Владимир Фесенко. – Но у этой истории есть и второе дно. Мне кажется, что целенаправленной утечкой этой информации хотели подставить президента и всё нынешнее руководство страны. Но получилось несколько иначе".

"Зеленский поставил себя на растяжку"

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова называет связанные с коронавирусом обращения, с которыми периодически выступает президент, неким "сериалом 36,6".

"Пошла вторая неделя многосерийных обращений. Президент старается, используя свой рейтинг, успокаивать граждан, не распространять панику. Рассказывает, какие фильмы посмотреть, книжки почитать, виртуальные музеи посетить. А теперь еще и – в каких больницах лечиться, – отмечает аналитик. – Понятно, что осуждение VIP-условий и VIP-палат – это месседж с целью понравится обычному украинцу. Но этим Зеленский фактически поставил себя на растяжку".

По мнению Александры Решмедиловой, стараясь быть "ближе к народу" и генерировать мысли, которые понравятся среднестатистическому избирателю, президент может обозлить часть своего небедного окружения и топ-богачей Украины.

"Недавно глава государства собирал олигархов, крупный капитал, просил о помощи в создавшейся ситуации, – напоминает эксперт. – А теперь осуждает дисбаланс условий, в которые попадают богатые и бедные украинцы. Это – капкан для Зеленского. Образуется своеобразный гранд-каньон между политиками (людьми, как правило, обеспеченными) и прочими богатеями – и президентом (который как бы стоит на стороне народа). Заигрывая с одними, может озлобить других. А впереди – непростые голосования на внеочередном заседании парламента. И нужно найти подход к каждому. Если так дальше пойдет, Зеленскому придется записывать два обращения – к обычным украинцам и к политикам. И там будут совсем разные меседжи".

Аналитик считает, что акценты стоило делать на том, что государство сделает всё, чтобы все оказались не в равно плохих условиях, а – в равно хороших. И озвучить, каким образом это может быть сделано – хотя бы в долгосрочной перспективе.

"Опросы показывают, что украинцы сейчас больше всего боятся даже не кризиса, а – оказаться в больничной палате. А всё из-за уровня нашей вечно недофинансируемой и урезаемой под видом реформ медицины, – подчеркивает Решмедилова. – И со стороны Зеленского лучше было бы сказать, что все палаты должны быть достойны, а не устранять VIP-палаты. Ну, а если уж президент превращается в некого спикера по вопросам борьбы с коронавирусом, рассказывая, как обстоят дела в этом сфере, пусть рассказывает и о ситуации в экономике, ситуации вокруг конфликта на Донбассе, ситуации с тарифами. Хоть эти вопросы и отошли сейчас на второй план, но по ним нужно также держать ответ. Это – отложенный гештальт. И о нем тоже хотят слышать. Потому что эти проблемы никуда не делись. И отменой разного рода VIP-условий их точно не решить".

"Проблему нельзя решить наскоком"

Политтехнолог Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий называет поход Зеленского против VIP-палат популизм чистой волны.

"Справедливости не было в СССР, нет ее и в независимой Украине, – уверен эксперт. – Даже то, что показывают "слуги народа" в декларациях – шокирует обычных украинцев. А ведь показывают далеко не всё. Идет двойная жизнь. В том числе – в обращениях президента. Когда он уверяет, что всё скоро наладится, что будет всё по справедливости. А в реальности – всё по-другому".

Голобуцкий отмечает, что VIP-палаты вполне могут быть в тех же частых клиниках. Как и частные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Есть категория людей, которые могут себе это позволить. И готовы за это платить. Если есть возможность, почему ей не воспользоваться? Многие вообще привыкли лечится за границей. Сейчас это невозможно. Как невозможно и быстро создать соответствующие условия для всех, – подчеркивает аналитик. – Проблема давняя. Она не решалась ранее, ее нельзя решить "наскоком". И то, что Зеленский сказал, что таким палатам не быть, еще не значит, что их не будет. Да и вряд ли это улучшит общее состояние нашей медицины. Ведь если эпидемия вспыхнет с полной силой, у нас и обычных-то палат не будет хватать. Медицинскую реформу нужно было делать давно и качественно. Этого не делали. Теперь – пожинаем плоды. Надеюсь, что после того, как ситуация стабилизируется, будут сделаны определенные выводы. Вот только к тому времени мы можем понести огромные потери – и человеческие, и экономические".

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский в своем разговоре с главой Киевского горсовета Виталием Кличко призвал последнего убрать из столичных клиник VIP-палаты после того, как эта информация вызвала большой резонанс в сети.

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