Язык

Українська

Русский

Coinspot 27.03.2020

BTC/USD

6658.90

ETH/USD

136.55

LTC/USD

39.88

НБУ 27.03.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

31.35

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Источник: Офис президента придумал новое жесткое ограничение для украинцев
НОВОСТИ Все новости

Источник: Офис президента придумал новое жесткое ограничение для украинцев

Появилась новая информация о том, как в Офисе президента планируют ограничить перемещение украинцев

сегодня, 14:03 510
Автор:

• Таисия Ерохина

Источник: Офис президента придумал новое жесткое ограничение для украинцев

Офис президента Украины собирается ограничить внутреннее перемещение украинцев с помощью 2 контуров защиты. Об этом сообщается в Telegram-канале "Резидент" со ссылкой на источник в ОП.

Согласно сообщению, в Офисе Президента разработали новые меры для борьбы с эпидемией коронавируса в Украине. Так, по всей стране будут введены 2 санитарных контура защиты: первый – на въездах в область, а второй – в населенные пункты. По данным источника, ОП необходимо ограничить внутреннее перемещение украинцев.


Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений во время карантина из-за коронавируса COVID-19 в Украине. Как сообщил гарант, руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн как видеоконференцию. Кроме того, на совещании обсудили возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. Так, в случае большого скопления людей они будут разъяснять прихожанам, что сейчас собираться толпами опасно не только для них самих, а и для здоровья окружающих.

Ранее портал "Комментарии" писал, какие предприятия могут работать во время карантина в Украине. Мининфраструктуры опубликовало уточненный перечень.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rezident_ua/2619
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...