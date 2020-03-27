Источник: Офис президента придумал новое жесткое ограничение для украинцев

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Офис президента Украины собирается ограничить внутреннее перемещение украинцев с помощью 2 контуров защиты. Об этом сообщается в Telegram-канале "Резидент" со ссылкой на источник в ОП.
Согласно сообщению, в Офисе Президента разработали новые меры для борьбы с эпидемией коронавируса в Украине. Так, по всей стране будут введены 2 санитарных контура защиты: первый – на въездах в область, а второй – в населенные пункты. По данным источника, ОП необходимо ограничить внутреннее перемещение украинцев.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений во время карантина из-за коронавируса COVID-19 в Украине. Как сообщил гарант, руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн как видеоконференцию. Кроме того, на совещании обсудили возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. Так, в случае большого скопления людей они будут разъяснять прихожанам, что сейчас собираться толпами опасно не только для них самих, а и для здоровья окружающих.
Ранее портал "Комментарии" писал, какие предприятия могут работать во время карантина в Украине. Мининфраструктуры опубликовало уточненный перечень.
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