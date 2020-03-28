Сегодня в Украине и всем мире отметят Час Земли: во сколько нужно погасить свет

Сегодня, 28 марта, Украина сможет присоединиться к Международному часу Земли. Акция продлится с 20:30 по 21:30 во всех странах, согласно местному времени.

Так, украинцы тоже могут этот час сегодня вечером посвятить Земле: выключить свет дома или же в офисе. Как говорится на сайте организаторов акции, Всемирного фонда природы WWF в Австралии, в этом году Час Земли пройдет под девизом "Природа имеет значение".

Данная акция призвана поддержать экологию и сохранить биологическое разнообразие на планете. Так, одновременное выключение света является символическим, а не способом сэкономить электроэнергию. Добавим, что Час Земли ежегодно отмечают с 2007 года, пытаясь таким образом привлечь внимание к проблемам климатических изменений.

Напомним, наш портал опубликовал подборку ТОП-5 научно-популярных фильмов о нашей планете.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня ночью в Украине перейдут на летнее время. Поэтому поспать жителям Украины придется на час меньше, зато будет возможность дольше работать при дневном свете.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!