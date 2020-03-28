Язык

Українська

Русский

Coinspot 28.03.2020

BTC/USD

6229.18

ETH/USD

128.48

LTC/USD

38.36

НБУ 28.03.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В Украине изменится погода: метеорологи сделали предупреждение
НОВОСТИ Все новости

В Украине изменится погода: метеорологи сделали предупреждение

Метеорологи сообщили, что снижение температуры может помешать развитию завязи плодовых деревьев

сегодня, 19:07 805
Автор:

• Таисия Ерохина

В Украине изменится погода: метеорологи сделали предупреждение

Украине следует ждать похолодания, которое может помешать расцвету растений и завязи плодовых культур. Информация о метеорологическом предупреждении опубликована Украинским гидрометцентром на официальном сайте.

Сообщается, что с 31 марта по 2 апреля из-за вторжения арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры. По прогнозам Укргидрометцентра, температура ночью составит 0-6 градусов мороза (31 марта в центральных областях от -3 до +3 градусов тепла), а днем – 1-6 градусов тепла. Тогда как в Карпатах в последний день марта прогнозируется умеренный снег, остальное время без осадков, на дорогах гололедица (и уровень опасности - желтый). К тому же, там температура ночью составит 4-9 градусов мороза, а днем - 0-5 градусов мороза.

"Снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи ранорасцветающих плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников", - отмечается в сообщении.

Напомним, на субботу синоптики прогнозировали теплую погоду без осадков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня в Украине и всем мире отмечается Час Земли: в котором часу следует погасить свет.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/storms
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...