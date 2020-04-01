Вспышка коронавируса приближается к пику, а украинские заробитчане остались без жилья: новости, которые вы могли пропустить

Вспышка коронавируса близка к пику

О стабилизации вспышки коронавируса COVID-19 в Европе заявили во Всемирной организации здравоохранения. Там ожидают, что вскоре самые пораженные страны - Италия и Испания - достигнут пика заболеваемости, после чего вспышка пойдет на спад. Об этом сообщает Bloomberg. Дальше такого массового инфицирования быть не должно, поскольку жесткий карантин даст свои плоды, говорит представитель ВОЗ Майк Райан. Он считает, что самое главное сейчас - придерживаться ограничений и в дальнейшем, - тогда пандемию коронавируса удастся победить. По состоянию на утро среды, 1 апреля, в Италии почти 106 тысяч инфицированных. В Испании - 96 тысяч.





Украинцы без работы

Треть украинских заробитчан в Польше остались без работы из-за коронавируса. Об этом говорят данные соцопроса, сообщает Wirtualne Media. Доходы тех, кому работу все же удалось сохранить, также существенно упали. Еще треть опрошенных украинцев (27%) сказали, что у них возникли проблемы с трудоустройством. А 3% наших соотечественников столкнулись с тем, что им негде жить. После введения карантина в Польше, в целом, на ухудшение условий труда и проживания в этой стране пожаловались 60% украинцев. Каждый пятый украинец планирует остаться работать в Польше нелегально, если из-за карантина не сможет вернуться домой, а срок их пребывания в стране закончится.





Исцеление от коронавируса

В Нидерландах коронавирус удалось победить 101-летней женщине. Не смотря на то, что люди почтенного возраста первые, кого инфекция поражает смертельно, пенсионерке удалось полностью вылечиться от COVID-19. Об этом сообщает Reuters. Домой она, правда, пока не поедет, будет восстанавливаться некоторое время в доме престарелых под наблюдением специалистов. Женщину лечили в больнице Эйсселанд недалеко от Роттердама. Туда она попала с затрудненным дыханием, а за полторы недели смогла полностью выздороветь от коронавируса.





Мощное землетрясение в США

Мощное землетрясение поразило американский штат Айдахо. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре. Подземные толчки магнитудой 6,3 были вполне ощутимы для местных жителей. При этом пока нет сообщений о пострадавших либо каких-то сильных разрушениях. Эпицентр землетрясения находился в 151 км от города Бойсе, где живет около 150 тысяч человек.

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