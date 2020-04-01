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У умершей роженицы с Прикарпатья обнаружили коронавирус

Роженица умерла накануне после того, как у нее резко поднялась температура.

сегодня, 10:33
Автор:

• Виолетта Комаровская

У умершей роженицы с Прикарпатья обнаружили коронавирус

У роженицы, которая накануне умерла в роддоме на Прикарпатье, обнаружили коронавирус Covid-19. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. 

Женщина недавно вернулась из Польши. Несколько дней назад ее привезли в роддом. Она сама родила девочку естественным путем, предположительно на 38-39 недели беременности. Состояние ребенка удовлетворительное, говорят врачи. Девочка дышит самостоятельно и какой-либо угрозы ее здоровью нет. 

А вот маме девочки после родов резко стало плохо. У нее стремительно поднялась температура. Никаких других симптомов коронавируса у женщины не было: ни кашля, ни осложненного дыхания. Вместе с тем роженица страдала от ожирения и артериальной гипертензии. Температура резко вскочила до 38-39 градусов. Уже на следующий день после родов женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. А еще через день роженица умерла. Ей сделали тест на коронавирус и тот показал положительный результат. 

Сейчас в перинатальном центре, где находилась роженица, решают, как быть дальше и стоит ли закрывать весь роддом на карантин. 

По состоянию на утро среды, 1 апреля, в Ивано-Франковской области подтвердили 41 случай инфицирования коронавирусом. Три пациента умерли. 

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Источник: https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/
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