Благодаря карантину в некоторых городах Украины улучшилось состояние воздуха – Минэкоэнерго

В 4 городах Украины зафиксировали сокращение выбросов загрязняющих веществ. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, которое проанализировало состояние атмосферного воздуха в Украине с конца января 2020 года.

Так, уменьшение средних концентраций диоксида азота зафиксировали в Кременчуге, Днепре, Кривом Роге и Харькове. В частности в Харькове и Кривом Роге такие тенденции наблюдаются и по показателям взвешенных веществ и формальдегида. И если в Кривом Роге показатели этих веществ превышают ГДК (последние 2 недели могут превышать 3-4 ГДК), то в Харькове - отвечают норме. Однако в Минэкоэнерго сообщили, что пока не выявлено общих тенденций по улучшению состояния атмосферного воздуха, характерных для всех городов страны.

Отмечается, что основными источниками выбросов загрязняющих веществ в этот период является автомобильный транспорт, промышленность и несанкционированное сжигание стерни на полях, листьев и даже бытового мусора.

"Несмотря на то, что экономическая активность из-за карантина значительно сократилась, запрет пользования общественным транспортом привел к возросшему спросу на частный автотранспорт, что влияет на объем выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минэкоэнерго отметило, что во время карантина не уменьшились случаи сжигания сухой травы, листьев и бытового мусора. В министерстве напоминают, что такая деятельность запрещена, может наказываться штрафами, а украинцев просят сообщать о подобных правонарушениях в полицию.

Ранее портал "Комментарии" писал, что после введения карантина в Украине стали реже регистрировать новые легковые авто.

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