Еще 129 случаев коронавируса в Украине: сегодняшняя сводка Минздрава

В Украине сегодня у еще 125 людей подтвердился диагноз COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины "Коронавирус_инфо".

Так, в нашей стране по состоянию на 22:00 4 апреля зафиксировано 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. На данный момент в Украине произошло 32 летальных исхода в связи с инфицированием COVID-19. Отметим, что 25 человек уже выписаны из больниц, так как повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме пациентов.

Напомним, в 10:00 было известно о 1096 случаях инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших было 28 человек, а выздоровевших – 23.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, на сегодняшний день также поступило 636 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 5040.

Кроме того, "Комментарии" рассказали, какова статистика заражения по регионам Украины.

Ранее "Комментарии" сообщили, что Кабмин разъяснил новые правила карантина, которые вступят в силу с 6 апреля в Украине. В частности, рассказали, кого, где и за что могут оштрафовать, а также пояснили, что считается общественным местом, обязательным для ношения масок.

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