Прогноз погоды на 6 апреля: где фиксируют максимальное тепло

Сегодня на всей территории Украины ожидается солнечная и теплая погода. Как сообщили в гидрометцентре страны, температура будет колебаться от 11 до 17 градусов выше ноля (смотри иллюстрацию).

Так, минимальные отметки в +11…+13 градусов 6 апреля ожидаются в Сумах, Харькове, Луганске, Донецке и Одессе. На градус теплее будет в Киеве, Чернигове, Черкассах, Полтаве, Днепре, Запорожье, Херсоне, Николаеве и других городах. Теплее всего ожидается в западных областях: от +14-ти до +16-ти градусники покажут в Луцке, Ровно, Ивано-Франковске, Черновцах. А максимум этого дня - до 17-ти тепла - фиксируют во Львове и Ужгороде.

С каждым грядущим днем в Украине будет становиться все теплее. По информации Украинского гидрометцентра, в Киеве в среду и четверг ожидается солнце и до +19 градусов. Правда, в пятницу возможен небольшой дождь в столице и регионах.

Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции.

Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.

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