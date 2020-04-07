Карантин затянется: источник в Офисе президента назвал новые сроки окончания карантина

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В Украине могут ослабить некоторые ограничения из-за эпидемии коронавируса, но карантин планируют продлить на май. Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в Офисе президента.
Сообщается, что в ОП будут анализировать, как исполняются решения Кабмина в ситуации с эпидемией коронавируса в Украине.
"На этой неделе будет принято решение о возможном послаблении некоторых ограничений, которые не эффективны и восприняты негативно обществом", - отмечается в сообщении.
Однако прогноз главного санитарного врача Виктора Ляшко о возможном хорошем сценарии – возвращении к нормальной жизни уже через две недели – маловероятен.
"Пик эпидемии коронавируса в стране сдвигается и будет в 20 числах апреля, а, значит, карантин продлят на май-месяц", - сообщил источник.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда в Украине могут ослабить карантин и как это будет происходить. Глава Кабмина записал для украинцев видеообращение.
Ранее портал "Комментарии" писал, что эксперты спрогнозировали, какие социальные (карьерные) лифты может запустить (или перезапустить) нынешняя кризисная ситуация в Украине. А кто, напротив, может "рухнуть с пьедестала".
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