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Карантин затянется: источник в Офисе президента назвал новые сроки окончания карантина

По информации источника из Офиса президента, могут ослабить некоторые запреты во время карантина, но в апреле он не закончится

сегодня, 17:03 1431
Автор:

• Таисия Ерохина

Карантин затянется: источник в Офисе президента назвал новые сроки окончания карантина

В Украине могут ослабить некоторые ограничения из-за эпидемии коронавируса, но карантин планируют продлить на май. Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в Офисе президента.

Сообщается, что в ОП будут анализировать, как исполняются решения Кабмина в ситуации с эпидемией коронавируса в Украине.

"На этой неделе будет принято решение о возможном послаблении некоторых ограничений, которые не эффективны и восприняты негативно обществом", - отмечается в сообщении.

Однако прогноз главного санитарного врача Виктора Ляшко о возможном хорошем сценарии – возвращении к нормальной жизни уже через две недели – маловероятен.

"Пик эпидемии коронавируса в стране сдвигается и будет в 20 числах апреля, а, значит, карантин продлят на май-месяц", - сообщил источник.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда в Украине могут ослабить карантин и как это будет происходить. Глава Кабмина записал для украинцев видеообращение.

Ранее портал "Комментарии" писал, что эксперты спрогнозировали, какие социальные (карьерные) лифты может запустить (или перезапустить) нынешняя кризисная ситуация в Украине. А кто, напротив, может "рухнуть с пьедестала".


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Источник: https://t.me/rezident_ua/2778
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