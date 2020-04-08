Антирекорд смертности от коронавируса в Нью-Йорке и открытый Ухань: новости, которые вы могли пропустить

Антирекорд смертности

В Нью-Йорке зафиксировали новый антирекорд смертности за один день. Всего за сутки в американском штате умерли от Covid-19 более чем 700 человек (731). Теперь общее количество жертв коронавируса составляет 5489, что в половину больше чем, скажем, количество жертв террористической атаки на башни-близнецы 11 сентября, пишет The Guardian. Нью-Йорк сейчас один из самых пораженных регионов не только в Соединенных Штатах, но и в мире. Здесь подтвердили 142 тысячи случаев заражения коронавирусом. Губернатор Ендрю Куомо считает, что штат уже приблизился к пику и вскоре инфекция начнет отступать.





Открытый Ухань

Впервые с начала вспышки коронавируса китайские власти разблокировали Ухань. Это город-миллионник, с которого пандемия началась. Более чем два месяца он был закрыт на въезд и выезд, также здесь действовал самый жесткий карантин. В полночь запрет на передвижение сняли. Незадолго до этого люди начали собираться на вокзалах и автостанциях. Они скупали билеты, желая как можно скорее покинуть город, из которого не могли выехать с конца января, сообщает AFP. Только на поездах за один день выехать из Уханя собираются 55 тысяч человек.





Въезд по разрешению

Попасть во Францию теперь возможно только по специальному разрешению. Такой особый режим придумали, чтобы минимизировать риск дальнейшего распространения коронавируса. Начиная со среды, 8 апреля, во Францию человек попадет только если сможет аргументировать причину своей поездки, сообщили в Министерстве внутренних дел. Особое разрешение на въезд можно получить по электронной почте. Существует три вида: для въезда в страну из-за границы, и два для перемещения между материковой Францией и ее заморскими владениями. По состоянию на утро среды в стране зафиксировали 110 тысяч инфицированных коронавирусом.





Миллиард на борьбу с коронавирусом

Пожертвовать сразу миллиард долларов на борьбу с коронавирусом решил основатель Twitter Джек Дорси. Об этом он сам написал на своей странице в соцсети. Он утверждает, что это более чем четвертая часть его состояния. Активы получит фонд Start Small. Если все деньги во время пандемии не освоят, остаток средств должен будет пойти на заботу о здоровье и образование девочек. Дорси также объяснил, почему сделал свой поступок публично. Он считает, что его пример должен вдохновить других обеспеченных людей сделать свой вклад в борьбу с пандемией.





Ранее "Комментарии" рассказывали более подробно о ситуации с коронавирусом в мире.

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