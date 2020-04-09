В Украине могут продлить карантин до осени

Украинские чиновники сообщают об ужесточении карантина. Так, исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Василий Володин предупредил, что в выходные в области возможно усиление карантина.

"В субботу и воскресенье, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете, то нам удастся удержать ситуацию, и мы начнем выходить из карантина", – заявил Володин.

В противном случае, по его словам, карантин на Киевщине могут продлить до осени.

Тем временем Кабинет министров рассматривает возможность введения комендантского часа в выходные. По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, по итогам совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем градоначальникам сообщили о решении продлить карантин до начала мая.

"Премьер-министр сказал, что карантин будет продлен, - говорит мэр. - Также проинформировали, что в трех областях - Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской - вводят чрезвычайные меры в выходные дни, чтобы разорвать цепь заражения. В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа".

Напомним, по состоянию на 9:00 9 апреля, коронавирусом в нашей стране инфицированы 1892 человека. Это на 224 случая больше, нежели в минувшие сутки. В МОЗ также сообщают об увеличении количества смертельных случаев в результате осложнений от COVID-19. Увы, на данный момент в Украине умерло 57 пациентов.





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